Украина из-за россиян и белорусов отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики

Украинская федерация гимнастики обратилась в Международную федерацию гимнастики (FIG) о том, что не будет участвовать в Конгрессе из-за присутствия на нем россиян и белорусов.

Об этом говорится в открытом письме федерации, которое опубликовано на официальном сайте .



«Украинская федерация гимнастики приняла решение не принимать участия в нынешнем Конгрессе Международной федерации гимнастики (ФИЖ), который должен состояться 11 – 12 ноября 2022 года в городе Стамбул (Турция), поскольку к участию в этом официальном мероприятии ФИЖ были допущены представители россии и беларуси, которые ведут агрессивную сокрушительную войну против Украины и украинского народа», - говорится в письме.

Также добавляется, что место проведения Конгресса было перенесено ФИЖ из Норвегии в Турцию именно для того, чтобы представители государств-агрессоров смогли на нем присутствовать, поскольку Норвежская федерация гимнастики, которая первоначально должна была принимать Конгресс, отказалась от проведения этого события в Норвегии в соответствии с рекомендаций Норвежского олимпийского комитета, Конфедерации спорта и Министерства культуры и равенства не приглашать на спортивные события делегатов из россии и беларуси. По той же причине, представителей Норвегии не будет на Конгрессе в Турции.

«Украинская федерация гимнастики считает неприемлемым садиться за один стол и участвовать в совместном мероприятии и обсуждении вопросов спорта вместе с представителями страны, которая своими агрессивными и насильственными действиями нарушает все нормы международного права, права человека, Устав ООН, Олимпийскую хартию, Устав и Кодекс этики. ФИЖ и др., а также страны, которая является приспешником агрессора», – говорится в документе.

«Украинская федерация гимнастики еще раз заявляет о своей позиции, что от участия в спортивных событиях Международной федерации гимнастики (ФИЖ) необходимо отстранить не только спортсменов россии и беларуси, но и любых других должностных лиц из россии и беларуси, которые представляют эти страны в ФИЖ или занимают официальные должности в ФИЖ как «нейтральные» лица. Украинская федерация гимнастики благодарит Норвежскую федерацию гимнастики за принципиальную позицию, которая выступает за высокие ценности человеческой жизни и достоинства», – говорится в официальном письме.

Напомним, российского гимнаста на год дисквалифицировали из- за буквы «Z» на форме.