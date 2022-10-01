Украинские паралимпийцы выступают против допуска россии и беларуси к соревнованиям

Спортсмены и официальные представители стран-агрессоров откровенно и беззастенчиво поддерживают кровавые действия российского диктатора, убийства мирных людей и геноцид украинского народа. И, несмотря на потерянную репутацию, россия и беларусь предпринимают отчаянные попытки вернуться в международное спортивное сообщество.

Об этом говорится в официальном заявлении Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Отдельные субъекты мирового спорта и организации, где руководящие должности занимают россияне, повторно рассматривают вопросы участия представителей рф и рб в международных соревнованиях.

«В связи с этим украинские паралимпийцы заявляют, что сегодня, на фоне массовых убийств со стороны агрессоров и террористов, возвращение россии и беларуси в паралимпийский спорт не может даже обсуждаться, в том числе - в варианте их выступления под нейтральным флагом», – говорится в заявлении комитета.

Напомним, Украина из-за россиян и белорусов отказалась от участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики.