Украина вместе с Португалией и Испанией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу

Украина, Португалия и Испания подали совместную заявку на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

В штаб-квартире УЕФА 5 октября прошел брифинг с участием руководителей футбольных федераций трех стран.

«Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину в заявку на проведение Чемпионата мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил полную поддержку… Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии», - говорится в сообщении.

В Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата мира-2030 будут входить и представители украинской стороны.