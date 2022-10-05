Двое баскетболистов и ассистент тренера МБК «Николаев» перешли в «Киев-Баскет»

Столичный "Киев-Баскет" подписал контракты с экс-игроками МБК "Николаев" Вадимом Заплотинским и Игорем Дубоненко.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Также на киевлян будет работать американец Терренс Мерфи, бывший ассистент главного тренера в МБК «Николаев».

Напомним, ранее "Николаев" собирался принять участие в следующем чемпионате Украины, но стал заложником конфликта между Федерацией баскетбола Украины и БК "Прометей". Учитывая войну и проблемы клуба, «Прометей» предложил МБК спонсорство и на время переехать в Днепр. Впоследствии из-за конфликта с ФБУ «Прометей» отказался от участия в чемпионате. В МБК «Николаев» также заявили, что вынуждены будут сняться с чемпионата, потому что без «Прометея» они лишатся финансирования.

Две недели назад в клубе заявляли, что в МБК сформирован состав и тренерский штаб. Теперь дальнейшая судьба клуба неизвестна.