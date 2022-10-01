Украина в отборе на Евро-2024 сыграет против Англии и Италии

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) 9 октября состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает «Трибуна».

Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Сборная Украины сыграет в группе С с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Прямо в финальную стадию пройдут десять победителей групп и столько же вторых мест. Одну путевку в качестве хозяйки турнира получит Германия, а еще три коллектива отберутся через стадию плей-офф в марте 2024 года. 12 команд в плей-офф будут отобраны на основе их результатов в Лиге наций УЕФА 2022-2023 годов. Результаты жеребьевки:

Группа A : Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр. Группа B : Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар. Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта. Группа D : Хорватия, Вельс, Армения, Турция, Латвия. Группа E : Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова. Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония. Группа G : Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва. Группа H : Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I : Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J : Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку квалификации Евро-2024.