Украина в отборе на Евро-2024 сыграет против Англии и Италии

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) 9 октября состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы по футболу.
Об этом сообщает «Трибуна».
Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Сборная Украины сыграет в группе С с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Прямо в финальную стадию пройдут десять победителей групп и столько же вторых мест. Одну путевку в качестве хозяйки турнира получит Германия, а еще три коллектива отберутся через стадию плей-офф в марте 2024 года. 12 команд в плей-офф будут отобраны на основе их результатов в Лиге наций УЕФА 2022-2023 годов. Результаты жеребьевки:
Группа A : Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B : Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D : Хорватия, Вельс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E : Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G : Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H : Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I : Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J : Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку квалификации Евро-2024.
– Предыдущие поколения футболистов сборной являются для нас примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее… Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба спереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников, – сказал Петраков.