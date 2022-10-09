Ферстаппен второй год подряд стал чемпионом Формулы-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал чемпионом сезона-2022 в Формуле-1.

Об этом сообщает «Спортарена».

На автодроме Сузука нидерландец сумел сохранить первую позицию в гонке после квалификации и не дал шанс главному преследователю – Шарлю Леклеру (Феррари). Монегаск финишировал вторым, но был наказан 5-секундным штрафом и сместился в итоге на третье место. А вторым стал Серхио Перес (Ред Булл).

В общем зачете Леклер не сможет опередить Ферстаппена, так как Формула-1 насчитала полные очки за Гран-при Японии, несмотря на то, что пилоты не проехали 75% дистанции. Отметим, что из-за дождя и аварий гонка в Сузуке задержалась более чем на два часа.

Этот титул стал для Макса вторым в карьере. Он сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари. Ферстаппен стал 11-м пилотом, завоевавшим два титула подряд.