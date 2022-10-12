МБК «Николаев» не сыграет в чемпионате Украины – но в Высшую лигу заявился «Нико-Баскет»

МБК "Николаев" не примет участие в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба.

Напомним, ранее МБК «Николаев» стал заложником конфликта между БК «Прометей», предлагавшим спонсорство николаевцам, и ФБУ. Федерация баскетбола потребовала от «Прометея» заплатить 4,5 миллиона гривен взноса для участия в чемпионате. "Прометей" снялся с чемпионата, а вместе с ним и МБК "Николаев".

«В связи со сложной военной ситуацией в области и городе команда не имеет возможности проводить учебно-тренировочные сборы и домашние игры. Как прифронтовой город Николаев ежедневно страдает от большого количества воздушных тревог и находится под угрозой ракетных ударов. Убеждены, что для всех болельщиков клуба, как и самого клуба, это болезненная новость. Но клуб уже обратился в ФБУ с просьбой сохранить за собой статус команды Суперлиги и предоставить право участия в сезоне 2023-2024», - говорится в заявлении МБК «Николаев».

В Высшей лиге (второй по рангу дивизион чемпионата Украины) в следующем сезоне планирует сыграть «Нико-Баскет». Подробной информации о команде пока нет. Скорее всего, она не будет базироваться в Николаеве из-за угрозы обстрелов.