Сборная Украины по футзалу направила свои премиальные на покупку авто для ВСУ

Сборная Украины по футзалу собрала свои призовые, чтобы купить внедорожник для ВСУ.
Об этом сообщили в Ассоциации футзала Украины.
В отборе на чемпионат мира 2024 украинцы одержали две победы в двух стартовых поединках - над Косово (3:1) и Нидерландами (4:2).
«Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины! Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы на приобретение внедорожника для ВСУ. В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой», - сообщили в Ассоциации.