Сборная Украины по футзалу направила свои премиальные на покупку авто для ВСУ

Сборная Украины по футзалу собрала свои призовые, чтобы купить внедорожник для ВСУ.

Об этом сообщили в Ассоциации футзала Украины.

В отборе на чемпионат мира 2024 украинцы одержали две победы в двух стартовых поединках - над Косово (3:1) и Нидерландами (4:2).