Вратарь Лунин помог «Реалу» обыграть «Барселону» – он первым из украинцев сыграл в «Эль Классико»

Украинский вратарь Андрей Лунин провел все 90 минут за "Реал Мадрид" в матче против "Барселоны".

Об этом сообщает «РБК-Украина».

"Реал" – "Барселона" – 3:1 Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (пенальти) – Торрес, 83.

Гол в ворота Реала забил Торрес, который замкнул на дальней стойке затяжную атаку Барселоны с участием Гави, Фати и Левандовского. Вины Лунина в этом моменте нет, ведь каталонцы получили слишком много свободы от защитников во владениях "Реала".

Украинский голкипер мадридцев на протяжении матча совершил 4 сейва и сделал 43 касания мяча. Трижды Лунин спасал «Реал» после ударов из пределов штрафной. 26 из 33 передач вратаря были точными (79%). Лунин стал первым украинцем, сыгравшим в «Эль Классико».