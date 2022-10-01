Защитники «Азовстали» открыли главный матч чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо»

«Шахтер» и «Динамо» 16 октября сыграли первое футбольное «украинское Классическое» дерби за более чем год.

Об этом сообщает «Суспільне спорт».

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 3:1 Голы: Зубков, 30, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

В матче седьмого тура УПЛ команды встретились на "Арене Львов". В стартовых составах команд был только один легионер (Лассина Траоре – нападающий «Шахтера») и сразу 21 украинец.

Перед матчем гимн Украины исполнила Екатерина Полищук (парамедик с «Азовстали», позывной «Пташка»), а символическое введение мяча сделал Михаил Дианов, защитник «Азовстали». Напомним, что Дианов служил в николаевской 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

В первом тайме «Динамо» больше контролировало мяч, но единственный гол до перерыва забил «Шахтер» – Александр Зубков замкнул розыгрыш углового на дальней штанге, 1:0. Прямо перед перерывом «Шахтер» мог удвоить преимущество в счете – Траоре не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Руслан Нещерет.

За первые три минуты второго тайма команды забили дважды. Сначала нападающий «Динамо» Владислав Ванат сравнял счет, а затем Михаил Мудрик вернул преимущество «Шахтеру» обводным ударом в дальний угол – 2:1.

За 20 минут до конца игры «Динамо» осталось в меньшинстве – Илья Забарный получил прямую красную карточку. А уже пять минут спустя «Шахтер» реализовал свое преимущество: Даниил Сикан забил в пустые ворота, закончив быструю атаку команды.