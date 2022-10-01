Матч лидера чемпионата Украины закончился скандалом – подрались спортивные директоры клубов

В чемпионате Украины представители «Руха» и «Днепра-1» подрались после завершения матча.

Об этом сообщает “Трибуна”.

Лидер чемпионата “Днепр-1” вырвал победу на 90+5 минуте игры (2:3). Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин приняли участие в массовой драке после матча, который львовяне доигрывали с 9 футболистами из-за удалений.

Ссора началась на поле, а затем продолжилась словесная перепалка, пока они покидали стадион. Красников сказал в сторону Дедышина «Н###й ты меня ударил?» и «Проиграл – терпи».