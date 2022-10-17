Николаевские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу

Спортсменки Николаевской детско-юношеской спортивной школы по единоборствам завоевали два «золота» чемпионата Украины по боксу.
Об этом сообщили в управлении по делам физической культуры и спорта горсовета Николаева,
Соревнования продолжались с 10 по 16 октября в городе Ровно. За первенство боролись мужчины и женщины до 22 лет.
Воспитанницы ДЮСШ по единоборствам Татьяна Кравчук и Нина Карпенко завоевали «золото» в весовых категориях 57 кг и 81 кг соответственно.
«Поздравляем чемпионок Украины и их тренеров: Хаджиогло Николая Петровича и Вороблевскую Галину Юрьевну!», – говорится в сообщении.