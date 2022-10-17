Николаевские спортсменки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу

Спортсменки Николаевской детско-юношеской спортивной школы по единоборствам завоевали два «золота» чемпионата Украины по боксу.

Об этом сообщили в управлении по делам физической культуры и спорта горсовета Николаева,

Соревнования продолжались с 10 по 16 октября в городе Ровно. За первенство боролись мужчины и женщины до 22 лет.

Воспитанницы ДЮСШ по единоборствам Татьяна Кравчук и Нина Карпенко завоевали «золото» в весовых категориях 57 кг и 81 кг соответственно.