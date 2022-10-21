Николаевский «Васт» во Второй лиге обыграл «Рубикон»

Николаевская футбольная команда "Васт" в чемпионате Второй лиги обыграла киевский "Рубикон".

"Васт" - "Рубикон" - 5:1 В: Восконян, Сартина, Шкиндер, Боровский, Бабенко, Борзов (80, Колосков), Шмат (57, Ярчук), Тищенко (57, Студенко), Витенко, Крамаренко (64, Гуменяк), Стеценко (80, Душук). Голы: 7, 76, Стеценко, 43, Крамаренко, 55, Шкиндер, 72, Гуменяк – 66, Сухомлинов. Удаления: 87, Бабенко – 62, Исадченко, 87, Чернов.

Матч дважды переносили, с 10 и 19 октября, из-за российских обстрелов Киева и области. Наконец, 20 октября игра состоялась на стадионе в Демидове. "Васт" прервал серию из трех поражений и победил впервые со стартового тура.

Счет открыл Стеценко, которому не помешали пробить четыре защитника "Рубикона". В конце тайма Тищенко вывел Крамаренко на вратаря, николаевский футболист пробил мимо кипера и поразил цель – 2:0. После перерыва Шкиндер замкнул подачу от Шмата, который сначала заработал штрафной, а затем воплотил его в точный навес.

"Рубикон" после удаления Исадченко остался в меньшинстве, но смог отквитать один гол благодаря удару Сухомлинова, который 9 лет назад был резервистом в МФК "Николаев". Впрочем, "Васт" не остановился и оформил победу. Отметим оригинальный гол Гуменяка, который крученым ударом обманул и защитника, и вратаря. Через несколько минут дубль оформил Стеценко, которого защитники забыли на дальней штанге, поэтому нападающий свободно забил свой второй гол. 5:1.

В 8-м туре 24 октября "Васт" сыграет против "Чайки" из Киевской области.