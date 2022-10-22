Украинский голкипер выиграл серию пенальти для итальянской «Сампдории» – его удар стал решающим

Голкипер украинского происхождения Контини-Барановский спас «Сампдорию» от вылета из Кубка Италии.

Об этом сообщает "Трибуна".

«Сампдория», идущая на 20-м месте в Серии А, принимала дома середняка Серии Б «Асколи». Новый тренер генуэзцев Деян Станкович сделал достаточно серьезную ротацию, выпустив и резервного голкипера Никиту Контини-Барановского. Итальянец-уроженец Черкасс до сих пор принадлежит "Наполи", но каждый год идет куда-то в аренду.

Основное время команды сыграли вничью 2:2 (хозяева вырвали ее на 118-й минуте), дело дошло до серии пенальти. Там команды настолько равномерно забивали-промахивались, что дело дошло до дуэли голкиперов.

Первым к отметке подошел Контини-Барановский – он уверенно развел вратаря соперника Энрико Гуарну и мяч по разным углам. Оставалось не дать забить сопернику. И это вратарю «Сампдории» удалось, он отразил удар своего коллеги.