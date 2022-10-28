Николаевский «Васт» запланировал серию благотворительных матчей, чтобы помочь в восстановлении спортивной инфраструктуры

В декабре николаевский ФК «Васт» по приглашению профессиональных клубов, иностранных и украинских, планирует провести за рубежом и в Ирпене серию благотворительных матчей.
Об этом говорится в сообщении клуба.
Матчи проведут для привлечения средств на восстановление спортивной инфраструктуры и помощь нуждающимся.
Напомним, что «Васт» играет в украинской Второй лиге и представляет два города – Николаев и Ирпень. Весной 2022 года руководство команды приняло решение сохранить коллектив и, несмотря на возможные трудности, все же начать сезон во Второй лиге. Из-за постоянных обстрелов команда из Николаева не могла тренироваться и играть матчи на родном стадионе. Именно поэтому летом было принято решение переехать в Ирпень.
“Осталось две недели до завершения первого круга чемпионата. В этом году команда сыграет еще 4 официальных матча: 2 домашних и 2 выездных. К сожалению, из-за военного положения в стране болельщики не могут приходить на стадион. Но всегда есть возможность смотреть матчи благодаря онлайн-трансляциям ”.
“ФК «Васт» – это о развитии футбола, о возможности и шансе для тех, кто хочет стать частью футбольной семьи. Клуб всегда открыт для партнерства и сотрудничества, для тех, кто стремится развивать, восстанавливать и возвращать мир, спокойствие и жизнь в город и Украину”, - рассказали в клубе.