Николаевский «Васт» запланировал серию благотворительных матчей, чтобы помочь в восстановлении спортивной инфраструктуры

В декабре николаевский ФК «Васт» по приглашению профессиональных клубов, иностранных и украинских, планирует провести за рубежом и в Ирпене серию благотворительных матчей.

Об этом говорится в сообщении клуба.

Матчи проведут для привлечения средств на восстановление спортивной инфраструктуры и помощь нуждающимся.

Напомним, что «Васт» играет в украинской Второй лиге и представляет два города – Николаев и Ирпень. Весной 2022 года руководство команды приняло решение сохранить коллектив и, несмотря на возможные трудности, все же начать сезон во Второй лиге. Из-за постоянных обстрелов команда из Николаева не могла тренироваться и играть матчи на родном стадионе. Именно поэтому летом было принято решение переехать в Ирпень.

“Осталось две недели до завершения первого круга чемпионата. В этом году команда сыграет еще 4 официальных матча: 2 домашних и 2 выездных. К сожалению, из-за военного положения в стране болельщики не могут приходить на стадион. Но всегда есть возможность смотреть матчи благодаря онлайн-трансляциям ”.