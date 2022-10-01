Ломаченко в тяжелом противостоянии победил американца Ортиса

Украинский боксер Василий Ломаченко в очень сложном бою победил американца Джемейна Ортиса.

Бой прошел 30 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Первая половина боя Ортис выглядел лучше и имел больше инициативы. В 6-м раунде Ломаченко вернул инициативу. Но Ортис держал удары и сам пытался атаковать в ответ.

В заключительном 12-м раунде Ортис пропускает серию ударов, но не падает. В результате судьи отдали победу Ломаченко.

Василий Ломаченко – Джемейн Ортис – UD 12 (115–113, 116–112, 117–111)

Теперь Ломаченко может встретиться с американцем Девином Хейни в бою за все чемпионские пояса легкого веса. Хейни, поднявшийся на ринг к Ломаченко после боя, уже заявил о начале переговоров по организации боя.

– Я готов, – заявил в ответ Ломаченко. - Я готов к любым условиям.

Следует отметить, что для Ортиса это первое поражение. На его счету до боя с Ломаченко было 16 побед и 1 ничья.

Что касается Ломаченко, то свое последнее сражение украинец провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.

В июне Ломаченко должен был сойтись в ринге с австралийцем Джорджем Камбососом, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину отказался покидать страну.