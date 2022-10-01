Экс-николаевская теннисистка дошла до финала соревнований в Испании

В финале турнира в испанском городе Лес-Франкесес-дель-Вальес украинка Екатерина Байндль уступила посеянной под 2-м номером итальянке Жасмин Паолине – 4:6, 4:6.

Об этом пишет Укринформ.

Турнир с призовым фондом в $100 тысяч проходил под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

Для Екатерины это был 11-й финал на уровне ITF, включая второй в нынешнем сезоне. В июле украинка проиграла решающий матч в Монпелье (Франция). В активе Байндль остается пять трофеев на турнирах ITF.

Напомним, что украинка является уроженкой Николаева, ранее она была известна под девичьей фамилией Козлова. В 2021 году она вышла замуж за немецкого хоккеиста Михаэля Байндля.