На Всеукраинском турнире николаевские гимнастки получили 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую награды

Николаевские гимнастки получили 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую награду в рамках Всеукраинского турнира по художественной гимнастике.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

28-29 октября в Одессе проходил Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Багряная осень», посвященный памяти тренера Лукьянчука Л.В.

На этих соревнованиях повышали свое мастерство николаевские спортсменки ДЮСШ №1 и ДЮСШ №3.

Соревновались девушки в нескольких категориях. По программе мастеров спорта среди 2004 г.р. Кононова Диана заняла 1 место (булавы), среди 2006 г.р. Болотовая Данита – 2 место (лента).

По программе кандидатов в мастера спорта среди 2007 г.р. Козловская Анастасия заняла 1 место, Дратман Леся – 2 место (булавы); среди 2009 г.р. Друцкая Маргарита – 2 место.

По программе 1 спортивного разряда, среди 2011 г.р.: Легостаева Ева – 1 место , Болотня Алиса – 2 (булавы).

По программе 2 спортивного разряда, среди 2012 г.р.: Чеботарь Анна – 1 место (обруч), Осьмухина Адриана – 3 место.

По программе 3 спортивного разряда, среди 2015 г.р.: Коваленко Богдана – 1 место

Тренеры: Лилия Дратман, Ирина Гусева, Алла Буяшенко.