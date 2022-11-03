На пост главы НОК Украины претендуют три олимпийских чемпиона

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03.11.2022 06:19

Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщается на сайте НОК.

На должность баллотируются четыре кандидата:

- нардеп и борец Жан Беленюк;

- биатлонистка, экс-заместитель министра спорта Елена Билосюк (Пидгрушная);

- министр молодежи и спорта Украины, в прошлом фехтовальщик Вадим Гутцайт;

– директор института в составе Университета Государственной фискальной службы Украины Игорь Малинский.

Отметим, что Беленюк, Билосюк и Гутцайт – олимпийские чемпионы.

На пост президента не баллотируется Сергей Бубка, возглавлявший НОК с 2005 года. С начала полномасштабного вторжения усилилась критика Бубки, его обвиняли в недостаточном осуждении агрессии россии. Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября.

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