На пост главы НОК Украины претендуют три олимпийских чемпиона

Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщается на сайте НОК.

На должность баллотируются четыре кандидата:

- нардеп и борец Жан Беленюк; - биатлонистка, экс-заместитель министра спорта Елена Билосюк (Пидгрушная); - министр молодежи и спорта Украины, в прошлом фехтовальщик Вадим Гутцайт; – директор института в составе Университета Государственной фискальной службы Украины Игорь Малинский.

Отметим, что Беленюк, Билосюк и Гутцайт – олимпийские чемпионы.

На пост президента не баллотируется Сергей Бубка, возглавлявший НОК с 2005 года. С начала полномасштабного вторжения усилилась критика Бубки, его обвиняли в недостаточном осуждении агрессии россии. Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября.