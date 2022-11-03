На пост главы НОК Украины претендуют три олимпийских чемпиона

Стали известны все кандидаты в президенты Национального олимпийского комитета Украины.
Об этом сообщается на сайте НОК.
На должность баллотируются четыре кандидата:
- нардеп и борец Жан Беленюк;
- биатлонистка, экс-заместитель министра спорта Елена Билосюк (Пидгрушная);
- министр молодежи и спорта Украины, в прошлом фехтовальщик Вадим Гутцайт;
– директор института в составе Университета Государственной фискальной службы Украины Игорь Малинский.
Отметим, что Беленюк, Билосюк и Гутцайт – олимпийские чемпионы.
На пост президента не баллотируется Сергей Бубка, возглавлявший НОК с 2005 года. С начала полномасштабного вторжения усилилась критика Бубки, его обвиняли в недостаточном осуждении агрессии россии. Выборы президента НОК Украины пройдут 17 ноября.