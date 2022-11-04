«Нико-Баскет» стартовал с победы в Высшей лиге

Николаевская команда "Нико-Баскет" 4 ноября выиграла свой стартовый матч в чемпионате Украины в Высшей лиге.

"Чернигов" - "Нико-Баскет" - 56:87 (14:21, 16:22, 7:20, 19:24) Ч: Сомик 14, Комок 7, Фотиев, Квач, Осипенко, Заворотный – по 6. Н: Лукьян 17+6 подборов+5 передач, Гарбар 16+9 подборов, Камка 12+10 подборов, Кочура 10, Турчак 8, Штанько 8+8 подборов, Гнитько 6, Тананайский 4, Шелковский 3, Иванко 3, Шепиль.

В этом сезоне "Нико-Баскет" вернулся в профессиональные соревнования как самостоятельный клуб и выступает во втором по силе дивизионе. Таким образом, Николаев не остался без представителей в чемпионате Украины. Команда в основном состоит из воспитанников николаевского баскетбола в возрасте 19-21 год. А 23-летние Лукьян и Штанько должны стать лидерами коллектива. Исключением является только Максим Шепиль, который в 36 лет стал единственным ветераном команды. Главным тренером является Валентин Берестнев, ему помогают Александр Цикалюк и Денис Роздобудько.

В Высшей лиге николаевцы играют в группе 3 вместе с "Черниговом", "Политехником" (Харьков), "Кривбассом", "Полтавой" и Сборной Сумской области. Все матчи на первом этапе (назначенные на данный момент) "Нико-Баскет" сыграет в "баббле" в Пуще-Водице в ноябре-декабре. Чтобы пройти в следующий раунд, "Нико-Баскет" нужно занимать место не ниже третьего в своей группе.

Первый матч николаевцы выиграли достаточно легко. За три четверти они дали забить сопернику всего 37 очков и вели +26. Впрочем, 20 потерь и 11 нереализованных штрафных свидетельствуют о том, что николаевцам есть над чем работать.