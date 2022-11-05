Николаевские кикбоксеры завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Турции

Николаевские спортсмены за один день завоевали 10 медалей на проходящем в Турции чемпионате мира по кикбоксингу ISKA.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Николаевцы завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
Возрастная категория более 18 лет
Богдан Токаренко – два "золота";
Надежда Тонконогова – "золото" и "серебро".
Возрастная категория 13-17 лет
Владислав Завадский – два "золота";
Алина Бровко – "золото" и "серебро";
Ангелина Цуканова – "серебро" и "бронза".
Соревнования продлятся до 6 ноября. Спортсменов подготовила тренер Ирина Бондаренко.