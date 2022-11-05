Николаевские кикбоксеры завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Турции

Николаевские спортсмены за один день завоевали 10 медалей на проходящем в Турции чемпионате мира по кикбоксингу ISKA.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Николаевцы завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Возрастная категория более 18 лет

Богдан Токаренко – два "золота"; Надежда Тонконогова – "золото" и "серебро".

Возрастная категория 13-17 лет

Владислав Завадский – два "золота"; Алина Бровко – "золото" и "серебро"; Ангелина Цуканова – "серебро" и "бронза".

Соревнования продлятся до 6 ноября. Спортсменов подготовила тренер Ирина Бондаренко.