Бывшие николаевские баскетболисты принесли победу «Киев-Баскету», проведя атаку за 1,2 секунды

В прошлом резервисты МБК Николаев Вадим Заплотинский и Антон Мусиенко теперь играют в столице и принесли победу команде Киев-Баскет.

Видео решающего момента матча "Днепр" – "Киев-Баскет" опубликовал журналист Александр Прошута.

При счете 81:81 "Днепр" потерял мяч и у киевлян было 1,2 секунды на атаку. Мусиенко навесил на кольцо и Заплотинский успел переправить мяч в цель.

Напомним, что МБК "Николаев" не принимает участие в нынешнем чемпионате. Из-за кадрового кризиса в баскетбольном чемпионате игроки запаса получили шанс проявить себя и теперь украинцы заменили легионеров в составах многих команд.

Мусиенко (18 очков+8 подборов+7 передач) и Заплотинский (18+12 подборов), похоже, пытаются использовать свой шанс по максимуму.