В Италии вратарь забил гол с 80 метров

Вратарь итальянской «Мессины» Михал Левандовский отличился голом в матче 12 тура Серии С против «Нуовы Монтерози» (3:2).

Об этом сообщает "Трибуна".

26-летний поляк на 33-й минуте ударом со штрафного с 80 метров сделал счет 2:0. Это был третий матч голкипера в текущем сезоне третьего итальянского дивизиона.

Судя по видео (а не его названию), гол все же забили с расстояния 80+, а не 90 метров. Мяч был установлен за штрафной, дальше полукруга штрафной, который находится в 20 метрах от ворот. То есть от своих ворот Левандовского отделяло около 21-22 метров.

На стадионе "Мессины" стандартное поле длиной 105 метров, а значит, гол забили с расстояния примерно 83-84 метра.