Украинские клубы получили соперников в еврокубках – над ними снова насмехается жребий

Украинские футбольные клубы узнали своих соперников в еврокубках.

Об этом сообщает "Трибуна".

В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет с французским "Ренном". Ранее французы на групповой стадии провели два матча против киевского "Динамо".

В 1/16 финала Лиги конференций "Днепр-1" сыграет с кипрским АЕК Ларнака. В этом сезоне команды уже играли в Лиге Европы и "Днепр" уступил АЕКу. Киприоты на групповой стадии тоже играли против "Динамо", заняли третье место в группе и вылетели в Лигу Конференций.

Подобная ситуация в этом сезоне произошла с киевским "Динамо", которое в квалификации Лиги чемпионов прошло турецкий "Фенербахче", а затем встретилось с ним в Лиге Европы.

Первые игры пройдут 16 февраля 2023 года, ответные – 23 февраля.