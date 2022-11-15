Стали известны талисманы Олимпийских игр 2024 года

Талисманами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году стали фригийские колпаки, названные Фриги.

Об этом сообщает Укринформ.

Фригийский колпак послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции, с тех пор он является международным символом свободы.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На прошлых летних Олимпийских играх, проходивших в Токио, сборная Украины завоевала 19 наград: одно золото, шесть серебряных медалей и 12 бронзовых.