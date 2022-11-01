Николаевский спортсмен получил «серебро» на чемпионате мира по бразильскому Джиу-Джитсу в ОАЭ

В понедельник, 14 ноября в Абу-Даби проходил чемпионат мира по бразильскому Джиу-Джитсу. В этом году Украину представили четыре николаевских спортсмена.

Об этом сообщил тренер спортсменов Евгений Сандул.

Турнир проходил на единственной в мире арене Джиу-Джитсу, которая оборудованная специально для такого вида спорта и данного мероприятия, вмещает большое количество людей и позволяет проводить схватки на 11 матах, что намного ускоряет соревнования. На соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены со всего мира.

От Николаева участвовали:

- Иван Сандул - проиграл схватку спортсмену из Молдавии по решению судьи;

- Роман Сандул - встретился в схватке со спортсменом из Румынии, заводил спортсмена в свои фирменные болевые и удушающие, но спортсмен оказался невероятно терпеливым, боролся до последних секунд, и по решению судьи Роман проиграл;

- Михаил Костельнюк - встретился со спортсменом из Марокко, дебютировал в синих поясах, показал высокий уровень борьбы как в стойке, так и в партере, и волю к победе. Вел по баллам и в последние 40 секунд допустил техническую ошибку, и проиграл схватку в 1 балл.

- Дмитрий Талагаев - спортсмен, который тренируется в сложных условиях реалий нашего города, ездит на тренировки в центральный район, так как зал в Октябрьском закрыт. Дмитрий занимается с 10 лет. Благодаря целеустремленности и тренировкам добился отличных результатов, получил 2 место на чемпионате мира. В поединке за 1 место по баллам уступил опытному спортсмену из ОАЭ.

«Очень порадовала атмосфера чемпионата, так же, большая благодарность всем, кто поддерживал нас в этой поездке, не только морально, но и финансово. Команды из других стран искренне поддерживали наших спортсменов, что выражало их отношение к нашей стране, некоторые спортивные команды делали фото с ребятами из Николаева и выражали слова поддержки, Сейчас команда спортсменов еще 2-3 недели будет находится на подготовке в Европе, готовясь к предстоящим, важным соревнованиям и работой над ошибками», - сообщил тренер спортсменов.

Напомним, как николаевские спортсмены привезли 15 медалей с международных турниров по бразильскому джиу-джитсу - тренировки в укрытии и в известных спортклубах Европы.