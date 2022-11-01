Главой НОК Украины стал министр Гутцайт, также в олимпийский комитет попали Шуфрич и Суркис от запрещенной ОПЗЖ

Новым президентом Национального олимпийского комитета Украины стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Об этом сообщает "Украинская правда".

На отчетно-выборной ассамблее НОК за кандидатуру Гутцайта отдали голоса 123 делегата. На должность претендовали еще два кандидата: Жана Беленюка поддержали 22 человека, за Игоря Малинского отдали 2 голоса.

Также избрали новых членов Национального олимпийского комитета на период 2022-2026 годов. В частности, избраны Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие. За это решение отдали 99 голосов, против – 11, воздержались – 4.

В персональный состав членов НОК Украины включили представителей Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича и Елену Садовничую, и представителей Федерации плавания Андрея Власкова и Виктора Мица.

Как пишет "Трибуна", членами Исполкома НОК Украины стали: Вадим Гутцайт, Алексей Перевезенцев, Мария Булатова, Алексей Днепров, Андрей Шевченко, Нина Уманец, Лариса Заспа, Ирина Дерюгина, Лилия Подкопаева, Ольга Харлан, Сергей Бубка, Валерий Борзов, Андрей Мельник, Михаил Кашляк, Александр Крикун, Виктор Ремский, Павел Костенко, Евгений Баженков, Игорь Лысов, Олег Немчинов и глава Комиссии атлетов НОК, которого члены комиссии изберут позже.