Николаевский паралимпиец завоевал бронзу на Кубке мира по фехтованию

Николаевский спортсмен Олег Науменко стал бронзовым призером Кубка мира по фехтованию на колясках.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Международные соревнования среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата продолжаются с 16 по 21 ноября в городе Эгер, Венгрия. За награды борются представители 28 стран мира. Украинскую команду представляют 16 фехтовальщиков, среди них четверо николаевцев. В составе сборной команды от Николаевского регионального центра Инваспорт: Олег Науменко, Татьяна Позняк, Алексей Закусилов, Дмитрий Сереженко.

Мастер спорта Украины международного класса Олег Науменко в личных соревнованиях по рапире получил бронзовую награду. Тренируют спортсменов заслуженные тренеры Украины Г. Яновский, А. Дорошин, В. Христик.