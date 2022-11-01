Соратники Медведчука выйдут из состава НОК после волны возмущения общественности и демарша Шевченко

Нардепы от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич выйдут из Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщили в НОК.

Результаты выборов членов НОК Украины отрицательно восприняли журналисты и пользователи соцсетей. В основном это касалось членства Суркуса и Шуфрича. Также неоднозначно восприняли, что главой НОК стал министр спорта Вадим Гутцайт. Ранее появлялась информация, что министерство Гутцайта может быть расформировано.

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту”, - сообщили в олимпийском комитете.

Такому шагу предшествовала критика Суркиса и Шуфрича в СМИ, а также то, что экс-звезда футбола Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента НОК Украины.

«В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными», – написал Шевченко в своих соцсетях.

Андрея Шевченко избрали членом НОК по списку «Отдельные граждане, способствующие развитию и пропаганде олимпизма в Украине», сообщает “Трибуна”. После этого Шевченко также был избран вице-президентом организации. В этом же списке «пропагандистов олимпизма» был избран нардеп от запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис. Еще одно контраверсионное «соседство», от которого, вероятнее всего, и отказался Шевченко – другой избранный от запрещенной ОПЗЖ нардеп Нестор Шуфрич. Он стал членом НОК как глава Федерации стрельбы из лука Украины.