Николаевский юниор выиграл чемпионат Европы по киокусин каратэ

Николаевский юниор, 16-летний Артем Багринец выиграл чемпионат Европы по киокусин каратэ.

Об этом сообщили в Федерации Киокусин кай Украины.

В Польше 12-13 ноября прошел чемпионат Европы по киокусин каратэ "The 5th WKB European Weight Category Championship 2022", где соревновались 673 спортсмена из 17 стран.

Артём Багринец из Николаева стал самым сильным на континенте среди юниоров в весовой категории до 75 килограммов.

"В Польшу Артем Багринец поехал в составе сборной Украины, где представлял Николаевскую область. Завоевывая первенство, спортсмен провел три поединка, эффектно справившись со всеми соперниками, не оставив последним шанса на победу, и стал чемпионом Европы. К соревнованиям спортсмена готовил тренер Дмитрий Николаев”, – сообщили в федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Алина Полозюк стала чемпионкой Украины по фехтованию на рапирах.