Обладатель «Золотого мяча» из-за травмы пропустит чемпионат мира по футболу

Форвард сборной Франции Карим Бензем пропустит чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Нападающий получил травму, находясь в расположении национальной команды в Катаре перед стартом ЧМ-2022. Бензема подходил к чемпионату мира в статусе обладателя "Золотого мяча". В связи с тем, что мундиаль впервые проводится в зимний период, лучший футболист мира в 2022 году определялся перед турниром.

Пробел Бензема означает, что чемпионат мира пропустит лучший футболист мира. И это повторение антирекорда 44-летней давности. Последний чемпионат мира по футболу проходил без действующего (на тот момент) обладателя "Золотого мяча" еще в 1978 году. Тогда турнир пропустил нападающий Алан Симонсен: сборная Дании, которую он представлял, не отобралась в финальную часть ЧМ.