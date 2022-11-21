«Нико-Баскет» отыгрался за неприятное поражение в Высшей лиге

Николаевский клуб "Нико-Баскет" записал на свой счет одну победу и одно поражение в Высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу.

"Нико-Баскет" - "Полтава" - 49:63 (9:11, 18:17, 10:17, 12:18)

Н: Кочура 17, Штанько 14+9 подборов, Лукьян 7+10 подборов+5 передач, Шепиль 6, Гарбар 3, Гнитько 2, Камка.

Две недели назад николаевцы обыграли полтавчан, но 18 ноября не смогли их догнать во второй половине матча. Ввиду низкой реализации бросков (29% средних и 22% дальних) николаевцам было трудно рассчитывать на положительный результат.

"Чернигов" - "Нико-Баскет" - 67:87 (22:20, 9:26, 13:22, 23:19)

Н: Кочура 19, Лукьян 13, Турчак 12, Штанько 10, Гарбар 9+10 подборов, Камка 8, Шелковский 7, Гнитько 5, Тананайский 2, Иванко 2, Шепиль.

В воскресенье николаевцам противостоял не такой сильный соперник, но отметим и старания игроков "Нико-Баскета", выигравших решающие вторую и третью четверти со счетом 48:22.

Оба поединка проходили в Пуще-Водице. 2-3 декабря "Нико-Баскет" снова сыграет против "Чернигова" и "Полтавы". Сейчас в активе николаевцев 3 победы и 1 поражение.