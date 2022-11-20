Ольга Харлан выиграла фехтовальный турнир в Италии

Николаевская спортсменка Ольга Харлан стала победительницей фехтовального турнира в Италии.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Харлан одержала победу на турнире “l'Open” di Carrara”. В финале лидер нашей сборной взяла реванш у итальянки Мартины Кришио за поражение на недавнем Кубке мира в Алжире (15:13).

“Суспільне” пишет, что украинка представляла команду Virtus Scherma Bologna. На пути в финал Ольга Харлан победила шестерых соперниц. Самым трудным для нее вышел матч против итальянки Микелы Баттистон, закончившийся победой украинки со счетом 15:14.