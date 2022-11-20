Эквадор выиграл матч-открытие чемпионата мира, Валенсии не дали сделать хет-трик

Сборная Эквадора победила Катар в матче-открытии чемпионата мира по футболу.

Катар – Эквадор - 0:2 Голы : 16 (с пенальти), 31 Валенсия.

Героем матча стал нападающий Эквадора Эннер Валенсия, сделавший дубль, а еще один его гол отменили. Именно с отмененного гола и начался матч. Валенсия реализовал передачу в штрафную и забил головой, однако гол отменили. Система определения офсайдов показала, что другой эквадорец Эстрада перед голом одной ногой залез в офсайд. И все это произошло на фоне слухов, что Катар, как хозяева турнира, должен выиграть матч любым путем.

Но уже скоро Валенсия заработал и реализовал пенальти и развеял эти слухи – 0:1. Впоследствии он повторил ситуацию самого начала матча и запер головой подачу с фланга. 0:2.

Катар не показал атакующего футбола и смог отыграться, потому что эквадорцы умело берегли свое преимущество в счете и редко допускали ошибки в защите. Свою роль сыграл и психологический груз: здесь и более сильным сборным трудно было бы оправдать надежду от руководства Катара, вложившего миллиарды в проведение чемпионата.

Учитывая состав группы (где также играют Сенегал и Нидерланды) этот матч был едва ли не решающим для соперников. Победитель получил шансы продолжить борьбу за выход из группы в матчах с номинальными фаворитами. А Катару остается надеяться на сенсацию и ошибки соперников.

Видеообзор матча - по ссылке.