Николаевские паралимпийцы завоевали три медали на Кубке мира по фехтованию на колясках.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Соревнования проходили в венгерском городе Эгер. Украину представляли 16 фехтовальщиков, среди них четверо спортсменов из Николаева: Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Татьяна Позняк и Алексей Закусилов.

По результатам четырех дней соревнований Олег Науменко завоевал две награды: командное золото (шпага) и индивидуальную бронзу (рапира). Дмитрий Сереженко завоевал командную бронзу (сабля). Тренеры спортсменов: Геннадий Яновский, Александр Дорошин и Владимир Христик.

Всего украинская команда на Кубке мира в Эгере завоевала 9 медалей.