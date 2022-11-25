Украинский гимнаст выиграл престижный турнир в Швейцарии

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал победителем престижного турнира "Мемориал Артура Гандера" в швейцарском городе Кьяссо.

Об этом сообщает ТСН.

Наш 19-летний соотечественник завоевал "золото" в многоборье, состоявшем из шести различных дисциплин.

Ковтун набрал 56,150 баллов. Он занял первые места в упражнениях на коне, параллельных брусьях и опорном прыжке.

В этом сезоне Ковтун завоевал "серебро" Мультиспортивного чемпионата Европы-2022 в упражнениях на параллельных брусьях. Также в активе украинского гимнаста две золотые медали на Кубке мирового вызова-2022 в Венгрии.