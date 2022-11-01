Сборная Марокко сенсационно обыграла Бельгию на чемпионате мира и спутала все карты фаворитам

На чемпионате мира в Катаре сборная Марокко обыграла Бельгию. Марокканцы считались аутсайдерами матча, но сейчас возглавили свою группу.

Бельгия – Марокко – 0:2 Голы: 78, Сабири, 90+2 Абухляль.

У бельгийцев было достаточно шансов, чтобы забить гол и выиграть матч, но, как кажется, они заранее подумали, что легко победят. Не привел их в чувство и гол Зиеша перед перерывом, который отменили из-за офсайда.

Марокканцы неожиданно остро атаковали во втором тайме, а ход поединка изменил гол Сабири, который с острого угла забросил мяч в ворота. В компенсированное время Абухляль закрепил победу, забив после паса Зиеша.

Отметим, что если посмотреть на состав Марокко, то африканцы только формально могут считаться аутсайдерами поединка и группы. За них играют Зиеш (Челси), Хакими (ПСЖ), Мазрауи (Бавария), экс-футболисты из АПЛ Саисс (Вулверхэмптон, ныне Бешикташ), Буфаль (Саутгемптон, теперь Анже), Эн-Насири (Севилья), Сабири и ряд исполнителей из чемпионатов Франции и Испании. Конечно, марокканцы не сравнятся с Бельгией, которая может позволить себе держать звезд Мертенса и Де Кетеларе в запасе. Однако сейчас Марокко, а не Бельгия, возглавляет свою группу.

Многое будет зависеть от результата матча их соперников Хорватия-Канада, которые сейчас играют. У Марокко 4 очка, у Бельгии – 3, Канада и Хорватия пока имеют по 1 баллу. В последнем туре всем четырем командам придется сразиться за положительный результат. Казалось, что Бельгия и Хорватия, как призеры чемпионата мира, смогут легко набрать по 7 баллов в своей группе и пройти в плей-офф, но потери очков спутали им все карты.