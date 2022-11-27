Арабский клуб предложил футболисту Роналду контракт на 225 миллионов долларов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение контракта от клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на CBS Sports.

По информации источника, клуб готов подписать с 37-летним футболистом контракт на три года с зарплатой в 225 миллионов долларов. Аль-Наср обсуждал этот вопрос с игроком еще летом. Роналду ответит после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре и оценки всех доступных вариантов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду после его скандального интервью. В разговоре с журналистом Пирсом Морганом футболист подверг критике клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду выступал за манкунианцев с прошлого года после трансфера из "Ювентуса".