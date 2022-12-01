Украинец Беринчик победил французского боксера Менди – на бой он вышел в военной форме с шевроном спецподразделения ГУР «Кракен»

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) выиграл первое сражение в 2022 году. В субботу, 4 декабря, Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) единогласным решением судей (117-112, 116-112, 116-112), отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU у легком весе.

Следует отметить, что перед началом боя Беринчик вышел на ринг в военной форме с шевроном спецподразделения ГУР МО Украины «Кракен».

Бой состоялся в андеркарде третьего поединка между чемпионом мира WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Победу в нем техническим нокаутом в десятом раунде одержал Фьюри.

После победы Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой, в ринг поднялся украинский супертяж Александр Усик, владеющий тремя поясами супертяжелого веса. Фьюри закричал на Усика: «Ты – следующий», дав понять, что готов сразиться за все пояса дивизиона. Бой Усик – Фьюри может состояться в феврале или марте.