Николаевские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу среди детей по версии IBJJF (European Kids Jiu-Jitsu IBJJF Championship).

Об этом сообщили в представители спортсменов.

Турнир прошел 3-4 декабря в Ирландии, в Дублине. Украину представили ребята из ассоциации ZrTeam из Николаева, Львова, Киева, Вышгорода. Ассоциация ZrTeam Ukraine совместными силами заняла 1 командное место.

В целом в чемпионате приняло участие 557 детей и 562 взрослых из стран со всего мира: Украина, Бразилия, Англия, Ирландия, Америка, Словакия, Венгрия, Марокко, Германия, Франция, Бельгия.

Николаев представляли 4 спортсмена. Михаил Костельнюк в сложной схватке уступил по преимуществу и решению судьи, он занял 2 место и стал призёром чемпионата Европы.

Другой николаевец Дмитрий Талагаев занял третье место. В весовой категории спортсмена не было соперников и было принято решение не просто получить медаль, а выступить в весе 70+ килограммов. Сопернику из Англии Дмитрий уступил по баллам.

А Иван Сандул был переведен в вес на 8 кг выше, чтобы не везти «легкое золото» домой. Иван попал на лидера категории и занял 3 место.

“Роман Сандул разнёс свою категорию и занял 1 место, став чемпионом Европы. Самая быстрая схватка в финале длилась 25 секунд, соперник попал на фирменный удушающий приём”, - говорится в сообщении.

Николаевцы поблагодарили представителей украинской диаспоры в Дублине, в особенности Ориславу Кичан, которые помогли им с размещением и транспортом.