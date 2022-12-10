Сборная Марокко сенсационно победила сборную Португалии на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Такого не удавалось ни одной африканской сборной в истории.

Матч 1/4 финала проходящего в Катаре ЧМ-2022 команды сыграли 10 декабря.

Марокканцы обыграли команду Португалии со счетом 1:0. Единственный гол на 42 минуте забил Юссеф Эн-Несери.

В полуфинале 14 декабря Марокко сыграет с победителем матча Англия — Франция.

Как известно, на этом ЧМ уже было несколько сенсационных побед. В частности, Аргентина проиграла Саудовской Аравии, а Германия - Японии.