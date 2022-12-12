Украинский футболист «Арсенала» Зинченко рассказал, что почти восстановился после ряда травм

Украинский футболист "Арсенала" из Лондона Александр Зинченко практически восстановился после травм и надеется вскоре вернуться на поле.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

– Есть небольшие проблемы с мышцами, но я почти восстановился, уже можно не переживать. Тщательно работаю, чтобы вернуть свою физическую форму. Это самое плохое, что может быть, когда ты не можешь помочь команде. Последние несколько месяцев были проблемы, но я надеюсь, что все позади, - сказал Зинченко.

Отметим, что сначала Зинченко травмировался на тренировке "Арсенала" в сентябре, а затем получил травму перед стартом ЧМ-2022.

Напомним, 25-летний Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" прошлым летом за 30 миллионов фунтов. Еще два миллиона прописаны как бонусы. Украинец провел 9 матчей за "канониров" во всех турнирах, отличившись голевым пасом.