В трех штатах США неизвестные обстреляли и повредили электрические подстанции

Официальные лица США подтвердили версию о том, что атаки на электрические подстанции в Орегоне и Вашингтоне носили умышленный характер.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Ранее Reuters сообщало лишь о двух электрических подстанциях в американском штате Северная Каролина, которые были обстреляны неизвестными. Отмечалось, что власти расценивают инцидент как "целенаправленную атаку". Телеканал Fox 12 получил заявление от Комиссии по коммунальному хозяйству штата Орегон (PUC):

«PUC известно об умышленном физическом нападении на подстанцию PGE в конце ноября, которое сейчас расследуется властями. Мы работаем в тесном партнерстве с энергетическими компаниями, чтобы помочь обеспечить безопасные и надежные коммунальные услуги для жителей Орегона», – говорится в заявлении.

В Портлендском отделении ФБР заявили, что не могут поделиться с общественностью информацией по внутренним документам.

В свою очередь в Вашингтоне опубликовали федеральный меморандум, в котором говорится, что целью атак были «широкомасштабные сбои в подаче электроэнергии с потенциальным влиянием на социальные потрясения и насильственную антиправительственную преступную деятельность».

Профессор социологии и исследователь экстремизма Рэндалл Блазак считает, что целью могло быть действие, направленное на промежуточные выборы в США.

- Мы слышим больше разговоров о связи с промежуточными выборами. Это простые цели. Электростанции не оцеплены вооруженной охраной. Наблюдение минимальное и относительно легко выстрелить в водохранилище или подстанцию и остаться безнаказанным, – сказал Блазак.

Компания Cowlitz PUD в Вудленде подтвердила, что две ее подстанции подверглись атакам. Компания PGE также подтвердила, что одна из ее подстанций в округе Клакамас пострадала.