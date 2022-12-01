Умер известный сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Известный сербский тренер и футболист Синиша Михайлович скончался после продолжительной борьбы с раком.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на семью Михайловича.

В заявлении семья сказала, что им больно сообщать о «несправедливой, преждевременной смерти образцового мужа, отца, сына и брата».

Как пишет 24 канал, накануне 53-летний специалист был госпитализирован – состояние Синиши резко начало ухудшаться 10 дней назад. Напомним, в 2019 году ему поставили диагноз лейкемия. Тренер прошел лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него произошел рецидив. Все это время он продолжал тренировать.

Михайлович начал футбольную карьеру в югославском клубе Борово в 1986 году. Выступал за Войводину и Црвену Звезду, а в 1992 году перебрался в Италию, где поиграл за Рому, Сампдорию, Лацио и Интер. Выступал за сборные Югославии и Сербии. Известен своей результативной игрой (76 голов почти за 500 матчей), в особенности как для защитника, и харизматичным поведением. Многие голы забивал со штрафных, а также дальними ударами.

С 2006 года Михайлович стал тренером. Начинал ассистентом в Интере, после чего самостоятельно работал с Болоньей, Катанией, Фиорентиной, сборной Сербии, Сампдорией, Миланом, Торино и лиссабонским Спортингом. Последним его клубом была Болонья, откуда он был уволен в сентябре из-за неудовлетворительных результатов.

В марте Михайлович сравнил войну рф против Украины с войной НАТО в Югославии. Он надеялся, что “война продлится как можно меньше”. Также он призвал не забывать о войне россии против Украины.