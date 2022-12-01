Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером ЧМ-2022 по футболу

Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира-2022 по футболу. В матче за третье место соревнований в Катаре команда Златко Далича минимально одолела Марокко – 2:1.

Об этом сообщает «Суспільне».

Обе команды потерпели свои первые поражения на Мундиале в полуфиналах. Шансов хорватам не оставила Аргентина (0:3), зато сенсационное шествие марокканцев турнирной сеткой удалось остановить только действующим чемпионам мира по Франции (0:2).

Счет был открыт на седьмой минуте. Хавбек Ловро Майер разыграл штрафной, после чего Иван Перишич головой направил мяч Йошко Гвардиолу. То одним прикосновением – тоже после удара головой – поразил ворота Боно.

Преимущество хорватов в счете продержалась всего две минуты. Марокко ответил своим голом после стандарта: Хаким Зиеш навесил с фланга, после чего хорваты оставили без присмотра во вратарской защитникп Ашрафа Дари - 1:1.

И результат матча определил гол «в раздевалку» в исполнении команды Далича. Мислав Оршич почти с боковой линии штрафной высоким ударом поразил дальнюю стойку, от которой мяч отскочил в ворота Боно.