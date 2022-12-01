Первая ракетка Украины выиграла самый престижный турнир в своей карьере

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина стала чемпионкой турнира категории WTA 125 во французском Лиможе.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Теннисистка, получившая пятый номер посева, в полуфинале обыграла россиянку Анну Блинкову в двух сетах (7:5, 6:4), а финал против датчанки Клары Таусон получился сложнее. Сопернице удалось сравнять счет во второй партии, но это не помешало украинке победить по итогам трех сетов - 6:3, 5:7, 6:4.

Ангелина Калинина, поднявшаяся на 39-е место в мировом рейтинге, выиграла свой первый в карьере титул на уровне WTA и сыграла во втором финале. До этого она выигрывала 15 титулов на турнирах категории ITF. Следует отметить, что чемпионством на турнире в Лиможе в парном разряде у девушек отличилась еще одна украинка Марта Костюк.