Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира – футбольная драма решилась в серии пенальти

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. В серии пенальти аргентинцы победили Францию, которая по ходу поединка дважды отыгрывалась в сверхсложных ситуациях.

Аргентина – Франция – 3:3 (4:2 по пенальти)

Голы: 23 (с пенальти), 109, Месси, 36, Ди Мария – 80 (с пенальти), 82, 118 (с пенальти), Мбаппе. А: Э. Мартинес, Тальяфико (120+1, Дибала), Отаменди, Ромеро, Молина (91, Монтиэль), Мак Аллистер (116, Пецелья), Фернандес, Де Поль (102, Паредес), Ди Мария (64, Акунья), Альварес (102, Л. Мартинес), Месси. Ф: Льорис, Эрнандес (71, Коман), Упамекано, Варан (113, Конате), Кунде (120+1, Дисаси), Рабьо (96, Фофана), Чуамени, Мбаппе, Гризманн (71, Камавинга), Дембеле (41, Коло-Муани), Жиру (41, Тюрам).

Противостояние аргентинцев и французов сводили к дуэли Месси и Мбаппе, старой и новой суперзвезд. Однако чувствовалась лучшая настроенность Аргентины на финал. Обладая преимуществом, они вышли вперед после не 100-процентного пенальти, когда Дембеле задел Ди Марию. Удар реализовал, конечно же, Месси.

Второй гол аргентинцы провели, потратив на атаку несколько секунд, когда быстрый контрвыпад завершил пас Мак Аллистера и удар Ди Марии. Отметим, что Ди Мария перед финалом восстановился от травмы, из-за которой он пропустил половину чемпионата мира. Именно он записал на свой счет гол и результативный пас.

Тренер французов Дидье Дешам пытался изменить ход игры заменами. Дебютант сборной Коло-Муани заработал пенальти, который реализовал Мбаппе - 2:1. А через две минуты Мбаппе сделал дубль, завершив контратаку. Забил он после паса Тюрама, тоже вышедшего на замену.

К концу второго тайма Франция организовала штурм ворот Аргентины, но игра перешла в дополнительное время. Аргентинцы смогли выровнять ход матча и пошли в атаку. Один из выпадов завершился ударом Мартинеса с острого угла и добиванием Месси – 3:2. Но и на этом все не закончилось. Франция получила шанс на пенальти (мяч попал в руку Монтиэлю), а 11-метровый удар снова реализовал Мбаппе. Отметим, что команды атаковали до конца экстра-тайма, поддерживали интригу и на последних минутах не реализовали свои моменты.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу Аргентины.

+ забил Месси : забил Мбаппе +

+ Дибала : Коман – (вратарь)

+ Паредес : Чуамэни – (мимо)

+ Монтиэль : Коло-Муани +