Кулеба раскритиковал ФИФА за отказ транслировать обращение Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Международную федерацию футбола, которая отказалась показать послание президента Украины Владимира Зеленского о мире перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Об этом Кулеба написал в Instagra

«Отказ ФИФА показать призыв президента Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием «Спорт вне политики». Но мы разрушим этот Карфаген... За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно поставок оружия, введения санкций, в целом восприятия войны. Так же мы разрушим стену равнодушия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии россии», - заявил он.

Глава МИД добавил, что когда ему рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям, он спрашивает:

«А как тогда быть со 184-мя украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила россия?».

Напомним, в сети обнародовали речь Президента Зеленского, которую в ФИФА отказались транслировать перед финальным матчем ЧС-2022.