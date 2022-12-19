Усик и Фьюри согласились боксировать, поединок должен пройти в ближайшие три месяца, - промоутер

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона по боксу Александра Усика, назвал возможную дату боя с британцем Тайсоном Фьюри – 4 марта.

Об этом сообщает Укринформ.

Отметим, что этот бой может стать объединительным – за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Усик владеет поясами WBO/WBA/IBF/IBO, а Фьюри – титулом WBC.

– Обе стороны согласились боксировать. Бой должен пройти не позднее 4 марта. Локация – любое место Вселенной, – рассказал Красюк.

Менеджер украинца Эгис Климас заявил, что переговоры по бою за звание абсолютного чемпиона мира близятся к завершению. Усик уже вернулся к тренировкам и готовится к поединку против Тайсона Фьюри.