Николаевские спортсмены привезли с чемпионата по Джиу-джитсу в Молдове семь медалей и командный кубок

18 декабря спортсмены команды ZrTeam Nikolaev, приняли участие в международных соревнованиях AJP Tour Moldova International Jiu-Jitsu Championship 2022, состоявшихся в городе Кишинев, Молдова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в команде ZrTeam Nikolaev.

Николаев представляли 7 спортсменов (участие принимали как новички, так и опытные спортсмены). Это дети, которые тренируются каждый день в спортивном клубе CityGym в Николаеве.

По результатам соревнований спортсмены завоевали 7 медалей и командный кубок:

1 место – Трифонов Андрей, Козелецкая Василиса, Поддубный Александр;

2 место – Сандул Роман, Ищенко Давид;

2 командное место;

3 место – Талагаев Дмитрий, Сандул Иван.