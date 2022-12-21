Николаевские спортсмены привезли с чемпионата по Джиу-джитсу в Молдове семь медалей и командный кубок

18 декабря спортсмены команды ZrTeam Nikolaev, приняли участие в международных соревнованиях AJP Tour Moldova International Jiu-Jitsu Championship 2022, состоявшихся в городе Кишинев, Молдова.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в команде ZrTeam Nikolaev.
Николаев представляли 7 спортсменов (участие принимали как новички, так и опытные спортсмены). Это дети, которые тренируются каждый день в спортивном клубе CityGym в Николаеве.
По результатам соревнований спортсмены завоевали 7 медалей и командный кубок:
1 место – Трифонов Андрей, Козелецкая Василиса, Поддубный Александр;
2 место – Сандул Роман, Ищенко Давид;
2 командное место;
3 место – Талагаев Дмитрий, Сандул Иван.
«Свободное время спортсмены проводили с пользой, посетив интересные культурные места столицы Молдовы и отведав национальное блюдо. Наши дети расширили мировоззрение, познакомились со спортсменами из другой страны и узнали много интересного о соседней стране - Молдове», - говорится в сообщении.